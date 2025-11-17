Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phát hiện trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 ngay tại đại lý TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
17/11/2025 17:41 GMT+7

Ra đại lý dò xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11, người đàn ông bất ngờ phát hiện trúng cọc vé 1,4 tỉ. Đại lý chuyển khoản ngay.

Đó là chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) khi bán trúng và vừa đổi thưởng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi trúng 28 vé tổng trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11.

Theo đó, những tờ vé thuộc xổ số TP.HCM, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Theo kết quả mở thưởng chiều nay, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 998227.

Trúng 1,4 tỉ khi dò xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 tại đại lý TP.HCM - Ảnh 1.
Trúng 1,4 tỉ khi dò xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 tại đại lý TP.HCM - Ảnh 2.

Hàng loạt vé trúng "khủng" xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 đài TP.HCM lộ diện chiều nay

ẢNH: NVCC

Đại lý tiết lộ người đàn ông trúng số là khách quen, hầu như chiều nào cũng ra đại lý dò kết quả xổ số. "Khách nhận toàn bộ số tiền trúng giải qua hình thức chuyển khoản. Trước đó, vị khách này cũng từng nhận lộc lớn, hoàn cảnh khá giả chứ không khó khăn. Chiều nay, đại lý của tôi cũng bán 14 tờ trúng giải độc đắc 28 tỉ và đang chờ khách đổi thưởng", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng lớn xổ số miền Nam chiều nay được dân mạng chia sẻ ào ạt cùng lời chúc mừng người đàn ông may mắn. Một số người cũng mong chờ sự lộ diện chủ nhân của những tờ vé trúng độc đắc đài Đồng Tháp (dãy số 318592) và đài Cà Mau (dãy số 794185).

Mới đây, đại lý trên cũng vừa đổi thưởng 7 tờ vé số độc đắc cho 2 khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 231890, trúng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long ngày 14 tháng 11.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 tới quý độc giả.

