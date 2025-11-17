Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Loạt vé trúng 22 tỉ xổ số miền Nam lộ diện, người mua 'hốt bạc'

Cao An Biên - Dương Lan
17/11/2025 05:00 GMT+7

Hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam tổng giá trị 22 tỉ đồng vừa lộ diện ở TP.HCM và được nhiều đại lý đổi thưởng.

Mới đây, nhiều đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho các khách khác nhau, có người trúng tới 12 tỉ đồng. Các đại lý chia sẻ gì?

Anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận với Thanh Niên vừa đổi thưởng 7 tờ vé số độc đắc cho 2 khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 231890, trúng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long ngày 14 tháng 11.

TP.HCM: Loạt vé trúng 32 tỉ xổ số miền Nam lộ diện, nhiều người 'hốt bạc' - Ảnh 1.
TP.HCM: Loạt vé trúng 32 tỉ xổ số miền Nam lộ diện, nhiều người 'hốt bạc' - Ảnh 2.
TP.HCM: Loạt vé trúng 32 tỉ xổ số miền Nam lộ diện, nhiều người 'hốt bạc' - Ảnh 3.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện ở TP.HCM 

ẢNH: NVCC

Theo lời đại lý, khách trúng 6 tờ vé số trị giá 12 tỉ đồng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. "Người này đi chợ, mua vé ủng hộ người bán dạo bất ngờ trúng độc đắc. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản. Khách còn lại cũng trúng 1 tờ trị giá 2 tỉ đồng", anh Vũ Huỳnh kể.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng cho biết vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 112150 trúng 4 tỉ đồng.

Đại lý vé số Minh Nhựt ở TP.HCM cũng vừa thông báo đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc với dãy số trên của đài TP.HCM cũng có giá trị 4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng độc đắc có dãy này được một khách trúng.

Cư dân mạng để lại bình luận, dành lời chúc mừng với chủ nhân những tờ vé số may mắn. Cũng có người nhiệt tình "xin vía", hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Tin liên quan

Hàng loạt vé trúng hơn 1 tỉ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 xuất hiện

Hàng loạt vé trúng hơn 1 tỉ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 xuất hiện

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng vừa lộ diện. Nhiều khách mua số lượng vé lớn nhận thưởng liền tay.

Tài xế ở TP.HCM trúng 1 tỉ xổ số cào: Mang về nhà cả túi tiền mặt

Mua vé cuối giờ, trúng 8 tỉ xổ số miền Nam: Lấy tiền chia cho con cháu

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 trúng độc đắc xổ số ngày 16 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận