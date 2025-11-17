TP.HCM: Loạt vé trúng 22 tỉ xổ số miền Nam lộ diện, người mua 'hốt bạc'

Mới đây, nhiều đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho các khách khác nhau, có người trúng tới 12 tỉ đồng. Các đại lý chia sẻ gì?

Anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận với Thanh Niên vừa đổi thưởng 7 tờ vé số độc đắc cho 2 khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 231890, trúng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long ngày 14 tháng 11.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Theo lời đại lý, khách trúng 6 tờ vé số trị giá 12 tỉ đồng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. "Người này đi chợ, mua vé ủng hộ người bán dạo bất ngờ trúng độc đắc. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản. Khách còn lại cũng trúng 1 tờ trị giá 2 tỉ đồng", anh Vũ Huỳnh kể.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng cho biết vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 112150 trúng 4 tỉ đồng.

Đại lý vé số Minh Nhựt ở TP.HCM cũng vừa thông báo đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc với dãy số trên của đài TP.HCM cũng có giá trị 4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng độc đắc có dãy này được một khách trúng.

Cư dân mạng để lại bình luận, dành lời chúc mừng với chủ nhân những tờ vé số may mắn. Cũng có người nhiệt tình "xin vía", hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.