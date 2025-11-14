Hàng loạt vé trúng hơn 1 tỉ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 xuất hiện

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa thông báo bán trúng 42 tờ vé số giải nhì, tổng trị giá 630 triệu đồng của đài Trà Vinh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11.

Loạt vé trúng 630 triệu đồng được đại lý vừa đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 34097. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé may mắn có dãy số 247902. Đại lý cho biết 42 tờ vé được 3 khách mua và vừa nhận tiền trúng thưởng từ đại lý thông qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng mới thông báo bán trúng 140 tờ vé số giải tư, tổng trị giá 420 triệu đồng cho khách. Các tờ vé thuộc đài Bình Dương, có dãy số cuối 30128. Trong khi đó, giải độc đắc đài này thuộc về dãy số 411356.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam lộ diện sớm, tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người mong chờ sự lộ diện của những tờ vé trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng chiều nay.

Mới đây, đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở Cà Mau cho biết bán trúng cho khách 14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 619695 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 119695.