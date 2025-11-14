Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, khách Đồng Tháp mừng rỡ nhận chuyển khoản

Dương Lan
Dương Lan
14/11/2025 05:00 GMT+7

Mới đây, một đại lý ở Đồng Tháp đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11.

Đại lý vé số Thanh Long ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc với số tiền trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 5 tờ đó có dãy số 627072 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11.

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là 1 người ở Đồng Tháp, đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả. Người này mừng rỡ vì trúng độc đắc, nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản. Đại lý đổi số trúng theo nguyên tắc bảo mật thông tin để khách hàng luôn tin tưởng, yên tâm đổi thưởng", đại lý vé số Thanh Long chia sẻ.

Trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, khách Đồng Tháp mừng rỡ nhận chuyển khoản - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

Một đại lý ở Bình Phước cũng đăng tải hình ảnh về 5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 12 tháng 11. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 119349 thuộc đài Đồng Nai trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Như vậy, các đại lý liên tục đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách, dân mạng cũng chia sẻ nhiệt tình để "xin vía". Nhiều người bình luận sẽ tiếp tục mua vé số, mong chờ may mắn mỉm cười với bản thân.

Trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, khách Đồng Tháp mừng rỡ nhận chuyển khoản - Ảnh 2.

5 tờ vé số khác cũng trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 đài Sóc Trăng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 610231 thuộc sở hữu của hai trường hợp khách ở địa phương, một trường hợp trúng 2 tờ độc đắc trị giá 4 tỉ, trường hợp còn lại trúng 1 tờ vé số độc đắc và 1 tờ an ủi.

Nhiều người miền Tây trúng độc đắc 40 tỉ xổ số miền Nam, lần lượt đổi thưởng

Nhiều người miền Tây trúng độc đắc 40 tỉ xổ số miền Nam, lần lượt đổi thưởng

Sau kỳ quay xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, các đại lý ở miền Tây liên tục tiếp nhiều khách đến đổi thưởng, tổng cộng 20 tờ trúng độc đắc trị giá 40 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

