Đời sống Cộng đồng

Cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, hàng loạt người trúng

Cao An Biên - Dương Lan
12/11/2025 19:12 GMT+7

Hàng loạt khách mua vé số thuộc cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 vừa gọi đại lý để đổi thưởng.

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, khi đại lý bán cây vé 140 tờ trúng giải ba, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Cần Thơ ngày 12 tháng 11, có dãy cuối số may mắn là 29271. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 703947.

Cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, hàng loạt người trúng- Ảnh 1.
Cây vé trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, hàng loạt người trúng- Ảnh 2.

Cây vé 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11

ẢNH: NVCC

"Các vé được đại lý chúng tôi bán ra tại quầy cho nhiều khách khác nhau, không thể nhớ hết. Hiện tại, có 5 người vừa liên hệ chúng tôi để đổi thưởng. Trúng số dù giải nào cũng là may mắn nên khách rất vui mừng", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh cọc vé số trúng giải cao xổ số miền Nam chiều nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân sẽ được trúng số.

Mới đây, Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 79069 thuộc đài Bến Tre trúng giải nhất trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 238329.

"Một người mua cọc vé số đó may mắn trúng xổ số miền Nam. Đến 17 giờ 30 ngày 11 tháng 11, khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ngoài ra, tôi cũng bán 56 tờ trúng giải nhất đài Vũng Tàu với 5 số cuối là 48370 với số tiền là 1,68 tỉ đồng (chưa trừ thuế) sau khi có kết quả. 56 tờ này của nhiều người ở phường Bến Cát mua, tôi đang chờ họ đến đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

