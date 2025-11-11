Mua nguyên cây vé 140 tờ, bất ngờ trúng 2 giải xổ số miền Nam

Mới đây, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ. Tuy nhiên, cây vé này không phải trúng 1 giải như thông thường mà tới tận 2 giải theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11.

Theo đó, cọc vé thuộc đài Đà Lạt, có dãy số cuối 786 trúng giải tám và giải bảy, tổng trị giá 42 triệu đồng. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc của đài này ngày 9 tháng 11 là 872426.

140 tờ vé số đài Đà Lạt trúng tới 2 giải xổ số miền Nam (ảnh phải). Trước đó không lâu, tờ vé vừa trúng giải khuyến khích vừa trúng giải ba được một đại lý ở TP.HCM đổi cũng gây sốt mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Khách mua trúng là khách quen bên đại lý của tôi và đã được đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số nhiều năm nay, việc một tờ vé trúng 2, 3 giải thì không phải không thấy, tuy nhiên việc một khách trúng nguyên cây vé số 140 tờ tới 2 giải thì lần đầu đại lý chứng kiến", chủ đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người cho rằng chủ nhân cọc vé đã rất may mắn, gửi lời chúc mừng, cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Đại lý vé số Diệu Huyền ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, dãy số đầy đủ của 5 tờ đó là 558888 thuộc đài Cần Thơ trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 457079.

"Khách mua từ người bán dạo rồi đến đại lý đổi thưởng, tôi không kịp hỏi khách cố tình lựa chọn vé có dãy số đẹp hay mua ngẫu nhiên. Tôi xác minh rồi tiến hành đổi thưởng cho khách. Trước giờ tôi ít khi đổi thưởng cho khách có dãy số đẹp trúng số lớn. Khách trúng số là đẹp là mừng rồi tuy nhiên nếu dãy số trúng thưởng là dãy số đẹp cũng là điều thú vị", đại lý vé số Diệu Huyền cho hay.