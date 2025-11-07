Hy hữu: Một dãy số độc đắc 539631 trúng... hai đài xổ số miền Nam

Mới đây, đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng xác nhận đổi thưởng 2 vé trúng độc đắc đài Sóc Trăng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số trúng độc đắc 539631. Đại lý đổi thưởng tiết lộ chủ nhân hai tờ vé này là một người, tuổi trung niên. Vị khách may mắn đã tới tận đại lý để đổi thưởng, nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Những tờ vé trúng độc đắc 2 đài của xổ số miền Nam có cùng một dãy số khiến dân mạng thích thú ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ. Nhiều người nhanh chóng phát hiện trước đó ít ngày, dãy số 539631 cũng mang lại may mắn trúng số độc đắc cho nhiều người ở Tây Ninh.

Cụ thể, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 539631 thuộc đài Bình Phước trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 1 tháng 11 là người đàn ông. Ông ấy đã liên hệ với đại lý, chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trúng số sau khi dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay", đại lý vé số Lan Hùng Tú cho hay.

Sự trùng hợp trong dãy số độc đắc này khiến nhiều người hào hứng. Tài khoản Van Hoang bình luận: "Cực hiếm! Trường hợp trùng như vậy khó xảy ra. Ai ngờ giờ mới thấy!". "Hèn chi thấy số trúng đài Sóc Trăng quen quen", Ly Gia Hân bày tỏ.

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một đại lý vé số kinh doanh ở TP.HCM cho biết việc hai đài cùng trúng một dãy số độc đắc trong thời gian ngắn là trường hợp ít gặp, tuy nhiên không có gì quá ngạc nhiên vì kết quả xổ số là ngẫu nhiên và trường hợp nào cũng có thể xảy ra.