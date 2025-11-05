140 tờ trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11: Đại lý đăng Facebook tìm người mua

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM xác nhận đã bán 140 tờ trúng giải đài Đồng Nai theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 22080 trúng giải nhất trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 767459.

"Tôi bán và phân phối cho các bạn hàng bán hết 140 tờ có 5 số cuối may mắn đó. Hiện chỉ mới có 1 người mua 1 tờ trúng 30 triệu đồng đến đổi thưởng. Vì vậy tôi đăng thông báo lên Facebook để những người mua dãy số đó dò kết quả và đến đổi thưởng", đại lý Yến Trâm cho hay.

140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến những người may mắn và hy vọng chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay lộ diện. Kỳ quay xổ số ngày 5 tháng 11 còn có thêm đài Cần Thơ với dãy số 457079 và đài Sóc Trăng với dãy số 539631 trúng độc đắc.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ và 30 tờ giải an ủi trị giá 1,5 tỉ đồng đài Kiên Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11.

Cụ thể, giải độc đắc của xổ số Kiên Giang ngày 2 tháng 11 thuộc về dãy số 145989. Bên cạnh giải đặc biệt, trong các tờ vé trúng giải an ủi được đại lý đổi thưởng, có tờ mang dãy may mắn 945989 khiến đại lý ấn tượng khi người trúng là một người bán vé số.