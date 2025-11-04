Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11: Đại lý Cần Thơ mang 700 triệu đi đổi thưởng

Đại lý vé số 79 ở Cần Thơ vừa xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 700 triệu (chưa trừ thuế) cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 vừa mở thưởng. Những tờ vé may mắn này có dãy số 380288, đài Bạc Liêu ngày 4 tháng 11.

Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những người sở hữu tờ vé có dãy số 980288.

Cọc vé trúng giải "khủng" xổ số Bạc Liêu ngày 4 tháng 11 ẢNH: NVCC

"Đại lý của tôi tới tận nhà đổi thưởng cho khách. Cả gia đình cùng có mặt, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Bất ngờ trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", đại lý này chia sẻ thêm.

Hình ảnh cọc vé số trúng giải cao đài Bạc Liêu nói trên được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, giải độc đắc đài Bến Tre là những tờ vé có dãy số 094402 và đài Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số trúng độc đắc là 157236.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 651817 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Người này đi chợ thấy người bán dạo mời mua nên mua 1 tờ ủng hộ, không mua thường xuyên. Sau khi mua xong, bà ấy bỏ trong túi rồi quên dò, không nghĩ trúng số. Sau 1 tuần người này mới nhớ ra tờ vé số, lấy ra dò kết quả và phát hiện trúng độc đắc. Gia đình đã gọi điện cho tôi và nhờ đến nhà đổi thưởng, bất ngờ có tiền tỉ. Người này quyết định nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.