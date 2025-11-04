Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11: Đại lý Cần Thơ mang 700 triệu đi đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
04/11/2025 20:05 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11, một người đàn ông ở Cần Thơ bất ngờ trúng 700 triệu đồng và liên hệ đại lý đổi thưởng tại nhà.

Đại lý vé số 79 ở Cần Thơ vừa xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 700 triệu (chưa trừ thuế) cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 vừa mở thưởng. Những tờ vé may mắn này có dãy số 380288, đài Bạc Liêu ngày 4 tháng 11. 

Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những người sở hữu tờ vé có dãy số 980288.

Dãy độc đắc 980288 xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 giúp khách trúng 700 triệu - Ảnh 1.

Cọc vé trúng giải "khủng" xổ số Bạc Liêu ngày 4 tháng 11

ẢNH: NVCC

"Đại lý của tôi tới tận nhà đổi thưởng cho khách. Cả gia đình cùng có mặt, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Bất ngờ trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", đại lý này chia sẻ thêm.

Hình ảnh cọc vé số trúng giải cao đài Bạc Liêu nói trên được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, giải độc đắc đài Bến Tre là những tờ vé có dãy số 094402 và đài Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số trúng độc đắc là 157236.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 651817 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Người này đi chợ thấy người bán dạo mời mua nên mua 1 tờ ủng hộ, không mua thường xuyên. Sau khi mua xong, bà ấy bỏ trong túi rồi quên dò, không nghĩ trúng số. Sau 1 tuần người này mới nhớ ra tờ vé số, lấy ra dò kết quả và phát hiện trúng độc đắc. Gia đình đã gọi điện cho tôi và nhờ đến nhà đổi thưởng, bất ngờ có tiền tỉ. Người này quyết định nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Tin liên quan

Mua vé 1 tuần mà quên dò xổ số miền Nam, người phụ nữ thành 'tỉ phú'

Mua vé 1 tuần mà quên dò xổ số miền Nam, người phụ nữ thành 'tỉ phú'

Người phụ nữ ở Vĩnh Long mua vé số rồi quên dò kết quả, 1 tuần sau mới bất ngờ phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 liền nhờ đại lý đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11: Giải độc đắc lại về... TP.HCM

Hy hữu: Cọc vé số dãy 123456 trúng xổ số miền Nam, ai cũng bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 xổ số ngày 4 tháng 11 xổ số bến tre ngày 4 tháng 11 xổ số vũng tàu ngày 4 tháng 11 xổ số bạc liêu ngày 4 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận