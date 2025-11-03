Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11: Giải độc đắc lại về... TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
03/11/2025 18:34 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11, một đại lý vé số ở TP.HCM lập tức đổi thưởng vé trúng đài TP.HCM cho khách.

Đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 4 tờ có dãy số 942823 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 trúng an ủi trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 842823.

"Chủ nhân của 4 tờ trúng an ủi liên hệ và đại lý đã tiến hành đổi thưởng. Hiện chúng tôi cũng đang chuẩn bị đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay", đại lý vé số Quốc Nghi cho biết.

Độc đắc xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11... 'ở lại' TP.HCM?: Lộ diện giải khủng - Ảnh 1.

4 tờ trúng an ủi được đại lý Quốc Nghi đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Nhựt Phụng ở Đồng Tháp đăng tải hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 3 tháng 11. Cụ thể, tờ vé số có dãy 338191 thuộc đài Cà Mau trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Đồng Tháp với dãy số 159591 trúng độc đắc.

Độc đắc xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11... 'ở lại' TP.HCM?: Lộ diện giải khủng - Ảnh 2.

Tờ vé số trúng độc đắc đài Cà Mau sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ trúng giải lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như để lại bình luận hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và hàng loạt vé trúng an ủi đài Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2 tháng 11. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc được bán cho nhiều khách khác nhau tại một chi nhánh của đại lý.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.

xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 xổ số ngày 3 tháng 11 xổ số TP.HCM ngày 3 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay XSMN
