Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng về hưu lấy tiền dưỡng già

Dương Lan - Cao An Biên
02/11/2025 05:00 GMT+7

Vợ chồng về hưu ở Cần Thơ vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10, mừng rỡ không nói nên lời.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10. Theo đó, 3 tờ có dãy số 450066 thuộc đài Bến Tre trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số này vợ chồng giáo viên về hưu thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ trúng độc đắc. Họ liên hệ và đến đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Để đảm bảo an toàn, vợ chồng gửi tiền vào ngân hàng để dưỡng già. Họ mừng rỡ vì không ngờ có khoản tiền lớn khi mua vé số, nhân viên đại lý vé số gửi lời chúc đến cặp vợ chồng", đại lý vé số Mai Trang nói.

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng về hưu lấy tiền dưỡng già - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 10 được dân mạng chia sẻ kèm lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Không ít người để lại bình luận mong bản thân cũng được trúng số. Xổ số ngày 28 tháng 10 còn có thêm đài Bạc Liêu với dãy số 314521 và đài Vũng Tàu với dãy 630243 trúng độc đắc.

Gần đây, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) sau khi vừa đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Cụ thể, những tờ vé thuộc đài An Giang, có dãy số may mắn 227991. Chủ nhân của những vé trúng độc đắc mang tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Hàng chục tờ trúng đài An Giang lộ diện

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Hàng chục tờ trúng đài An Giang lộ diện

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10, các đại lý vé số liền đổi thưởng cho khách trúng đài An Giang.

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ... bỏ 6 tỉ vào balo mang về

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 10 xsmn hôm nay trúng độc đắc xổ số ngày 28 tháng 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận