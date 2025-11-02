Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng về hưu lấy tiền dưỡng già

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10. Theo đó, 3 tờ có dãy số 450066 thuộc đài Bến Tre trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 3 tờ vé số này vợ chồng giáo viên về hưu thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ trúng độc đắc. Họ liên hệ và đến đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Để đảm bảo an toàn, vợ chồng gửi tiền vào ngân hàng để dưỡng già. Họ mừng rỡ vì không ngờ có khoản tiền lớn khi mua vé số, nhân viên đại lý vé số gửi lời chúc đến cặp vợ chồng", đại lý vé số Mai Trang nói.

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 10 được dân mạng chia sẻ kèm lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Không ít người để lại bình luận mong bản thân cũng được trúng số. Xổ số ngày 28 tháng 10 còn có thêm đài Bạc Liêu với dãy số 314521 và đài Vũng Tàu với dãy 630243 trúng độc đắc.

Gần đây, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) sau khi vừa đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Cụ thể, những tờ vé thuộc đài An Giang, có dãy số may mắn 227991. Chủ nhân của những vé trúng độc đắc mang tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.