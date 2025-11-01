Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ... bỏ 6 tỉ vào balo mang về

Đó là lời kể của anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) sau khi vừa đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Cụ thể, những tờ vé thuộc đài An Giang, có dãy số may mắn 227991. Chủ nhân của những vé trúng độc đắc mang tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 xuất hiện ẢNH: NVCC

"Vị khách là nữ, ngoài 50 tuổi đi đổi thưởng cùng đông người thân. Chị này mua vé số ở khu vực khác, nhưng mang tới đây đổi thưởng. Sau khi kiểm tra vé chính xác, chúng tôi đổi thưởng cho khách. Chị bỏ tiền tỉ vào ba lô nhỏ nhỏ mang về nhà", anh Ích Tuyên kể lại.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 30 tháng 10 được dân mạng chia sẻ kèm lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng được trúng số như vậy.

Mới đây, câu chuyện đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng thêm tờ vé số trúng độc đắc đài Cà Mau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 cũng gây sốt mạng xã hội.

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 206663 mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10. Vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng một mình, nhận về 2 tỉ (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.

"Người trúng là nam, còn trẻ lắm, mới 20 tuổi. Em trai này chia sẻ đây là lần thứ hai trúng đặc biệt, lần đầu là 2 vé đài Hậu Giang, lần này là 1 vé đài Cà Mau. Vị khách cũng tiết lộ chưa cho gia đình, cha mẹ hay vì… cha mẹ giàu hơn mình nhiều. Trúng số tiền lớn nhưng em này bình tĩnh", chủ đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.