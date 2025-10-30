Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chàng trai 20 tuổi trúng độc đắc xổ số miền Nam, giấu gia đình tin vui

Cao An Biên - Hà Vy
30/10/2025 05:00 GMT+7

Trở thành 'tỉ phú' với tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, chàng trai 20 tuổi ở miền Tây quyết định… giấu gia đình. Đại lý đổi thưởng tiết lộ thêm chuyện bất ngờ.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng thêm một tờ vé số trúng độc đắc đài Cà Mau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 mới đây.

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 206663 mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10. Vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng một mình, nhận về 2 tỉ (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.

Chàng trai 20 tuổi trúng độc đắc xổ số miền Nam, giấu gia đình tin vui - Ảnh 1.

Tờ vé trúng độc đắc xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10 vừa được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Người trúng là nam, còn trẻ lắm, mới 20 tuổi. Em trai này chia sẻ đây là lần thứ hai trúng đặc biệt, lần đầu là 2 vé đài Hậu Giang, lần này là 1 vé đài Cà Mau. Vị khách cũng tiết lộ chưa cho gia đình, cha mẹ hay vì… cha mẹ giàu hơn mình nhiều. Trúng số tiền lớn nhưng em này bình tĩnh", chủ đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Tính tới nay, đại lý đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc cùng hàng chục tờ trúng giải an ủi xổ số miền Nam đài Cà Mau mở thưởng ngày 27 tháng 10.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Long ở Đồng Tháp xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 536989 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. 2 tờ đại lý này đổi có dãy số 351920 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 10 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

