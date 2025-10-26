Xổ số miền Nam đề xuất phát hành vé 20.000 đồng, giải đặc biệt 4,5 tỉ: Đại lý nói gì?

Mới đây, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề xuất Bộ Tài chính 2 phương án phát hành vé số truyền thống vào cuối năm nay. Theo đó, phương án 1 thực hiện như các năm trước, tăng 1 kỳ trước tết và 3 kỳ sau tết, hạn mức tăng là 20 tỉ đồng/kỳ xổ, mệnh giá vé 10.000 đồng. Phương án 2 là tăng 1 kỳ trước tết và 3 kỳ sau tết, hạn mức tăng 20 tỉ đồng, thực hiện phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng. Để tăng tính hấp dẫn đối với đề xuất vé 20.000 đồng/tờ, Ban Thường trực dự thảo cơ cấu giải thưởng mới với giải đặc biệt trúng 4,5 tỉ đồng.

Anh Trần Thanh Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của nhiều đại lý và người chơi xổ số. Nhiều ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh giá vé có thể tác động đến sức mua trong dịp cao điểm cuối năm.



Một người bán lẻ vé số ở Tây Ninh cho biết anh hoàn toàn ủng hộ các đề xuất của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc phát hành vé số vào cuối năm. Theo anh hiện tại, việc kinh doanh vé số truyền thống khá tốt, sức mua ổn định. Anh hy vọng việc buôn bán vé số của mình sẽ tiếp tục thuận lợi hơn trong thời gian tới, đặc biệt từ đầu năm 2026.

Đại lý vé số nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một đại lý vé số nổi tiếng ở Vĩnh Long cho biết anh hoàn toàn ủng hộ đề xuất 2 phương án của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc phát hành vé số truyền thống vào cuối năm nay. Cũng theo anh, phương án 1 thực hiện như các năm trước cũng là phương án tối ưu.

Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề xuất phương án phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng/năm dịp cuối năm ẢNH: NVCC

"Riêng với phương án 2 thực hiện phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng với giải đặc biệt 4,5 tỉ đồng với tôi là đề xuất hay. Việc in và phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong việc phân phối và phát hành từ công ty cho đến hệ thống đại lý như chúng tôi. Thêm nữa, việc nâng giải đặc biệt lên tới 4,5 tỉ cũng tạo nên sức hấp dẫn, hy vọng tạo được sức hút cho xổ số miền Nam dịp cuối năm", anh chủ đại lý phân tích.

Chủ một đại lý vé số khác ở Vĩnh Long cũng cho biết, những ngày gần đây, cả đại lý lẫn khách hàng đều đặc biệt quan tâm đến phương án phát hành vé mệnh giá 20.000 đồng với giải đặc biệt trị giá 4,5 tỉ đồng.

Anh nhận định, việc tăng mệnh giá vé là hợp lý trong bối cảnh nhu cầu mua vé số của người dân vẫn rất cao. Nhiều khách hàng tỏ ra phấn khởi khi giá trị giải thưởng được nâng lên, nhất là khi thời gian gần đây liên tục có người trúng số đến đổi thưởng.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chờ quyết định cuối cùng từ công ty. Dù chọn phương án nào, tôi vẫn ủng hộ. Có thể khách hàng chưa quen vì mệnh giá 10.000 đồng/tờ đã duy trì nhiều năm, nhưng nếu triển khai người dân sẽ thích ứng và đón nhận để đổi lấy giá trị thưởng cao hơn", chủ đại lý bày tỏ.

Chủ một đại lý vé số khác ở Tây Ninh lại bày tỏ lo ngại trước phương án tăng vé mệnh giá lên 20.000 đồng dịp cuối năm. Anh cho rằng, việc điều chỉnh giá vé có thể khiến người dân e dè hơn khi mua, bởi số tiền bỏ ra lớn hơn trong khi khả năng trúng thưởng không có nhiều thay đổi.

"Giờ nhiều người còn đắn đo với tờ vé 10.000 đồng, nếu tăng gấp đôi tôi e rằng sẽ khó bán. Những người có điều kiện có thể vẫn mua, nhưng công nhân, lao động tự do hay người thu nhập thấp chắc chắn sẽ phải cân nhắc. Tuy vậy, là đại lý, chúng tôi vẫn tuân theo quyết định của công ty và phục vụ tốt cho khách hàng", chủ đại lý chia sẻ.