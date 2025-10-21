Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10, khách TP.HCM liền đi đổi thưởng

Phía đại lý vé số Lý Sang ở TP.HCM vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10. Theo đó, 2 tờ có dãy số 270075 thuộc đài Vũng Tàu trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 170075.

Đại lý vé số Lý Sang đổi thưởng 2 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là người đàn ông, khách đến đổi thưởng sau khi dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Đại lý xác minh thông tin và tiến hành đổi thưởng cho khách. Hiện chúng tôi đang tiếp tục chờ khách có những vé số may mắn trúng giải khác đến đổi thưởng", đại lý vé số Lý Sang cho hay.

Đại lý vé số Toàn Thắng ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 2 tờ có dãy số 275779 thuộc đài Bạc Liêu trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 975779.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dân mạng cũng mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận bán trúng 14 tờ độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 213948 thuộc xổ số Cà Mau trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ này đại lý bán cho nhiều người khác nhau.