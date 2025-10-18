Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10: Khách từng trúng độc đắc 6 tờ lại may mắn

Dương Lan - Hà Vy
18/10/2025 17:33 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 chiều nay, một đại lý cho biết đã bán hàng chục tờ vé trúng cho khách. Chủ nhân của 6 tờ trúng độc đắc cách đây hơn 1 tháng tiếp tục trúng số.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) xác nhận đã bán trúng 28 tờ giải ba thuộc đài Hậu Giang, tổng trị giá 280 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10.

Theo đó, 28 tờ có 5 số cuối là 36955 của đài này trúng giải ba. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 10 thuộc về những tờ có dãy số 082000.

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10: Khách từng trúng độc đắc 6 tờtiếptục trúng 140triệu - Ảnh 1.

28 tờ trúng giải ba sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 28 tờ trúng giải ba là 2 người, mỗi người trúng 14 tờ. Trong đó có người phụ nữ trúng độc đắc 6 tờ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9 hôm nay lại trúng 14 tờ giải ba. Người này là khách quen của đại lý, tiếp tục trúng số sau hơn 1 tháng. Tôi đang chờ khách có những tờ trúng giải khác liên hệ đại lý đổi thưởng", anh Quốc Duy cho hay.

Tại đại lý của anh Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng bán 14 tờ trúng giải tư xổ số Long An ngày 18 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có 5 số cuối là 12641 trúng số với tổng số tiền là 42 triệu đồng. Hiện, đại lý đang chờ khách đến đổi thưởng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 301877.

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10: Khách từng trúng độc đắc 6 tờtiếptục trúng 140triệu - Ảnh 2.

14 tờ trúng giải tư sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số may mắn trúng giải chiều nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như để lại bình luận "xin vía", tiếp tục chờ những người trúng độc đắc lộ diện.

Gần đây, anh Phú Dũng, đại diện đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh xác nhận bán 140 tờ vé số trúng 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng hàng loạt tờ trúng giải khuyến khích, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10. Cụ thể, những tờ vé số thuộc đài Đồng Nai, có dãy số trúng độc đắc là 011089.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới xổ số miền Nam.

Xem thêm bình luận