Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Đại lý miền Tây bán nguyên cây vé số trúng 34,3 tỉ

Dương Lan - Hà Vy
20/10/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long xác nhận bán trúng 14 tờ độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi xổ số miền Nam trị giá 34,3 tỉ đồng.

Anh Khắc Duy, chủ đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) xác nhận bán 140 tờ trúng số trong đó có 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10. Tổng số tiền khách trúng là 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số trúng giải thuộc đài Bình Phước, có dãy số trúng độc đắc là 191567.

"Tôi xác nhận bán hết những tờ đó và đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Vé số đã được bán ra nhưng chưa xác định có bao nhiêu người là chủ nhân của những tờ trúng số. Tôi đăng thông báo trúng số để khách biết, dò lại kết quả và đến đổi thưởng. Đại lý của tôi cũng thường xuyên bán trúng và đổi vé trúng độc đắc cho khách", phía đại lý vé số Khắc Duy cho hay.

Xổ số miền Nam: Đại lý miền Tây bán nguyên cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh những cọc vé số trúng đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 được dân mạng chia sẻ

ẢNH: NVCC

Hình ảnh cọc vé số trúng giải "khủng" trên nhanh chóng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 940509 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc này là vợ chồng bán giày dép ở chợ, cách đại lý không xa. Họ nhận tiền trúng số bằng tiền mặt lẫn qua hình thức chuyển khoản.

