Đời sống Cộng đồng

Lộ diện 8 vé trúng độc đắc 16 tỉ xổ số miền Nam, chủ nhân là ai?

Cao An Biên - Hà Vy
19/10/2025 05:00 GMT+7

Các đại lý vé số vừa đổi thưởng cho 8 tờ trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 đài Trà Vinh. Chủ nhân là ai?

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 940509 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc này là vợ chồng bán giày dép ở chợ, cách đại lý không xa. Họ buôn bán theo kiểu "chạy chợ", nay bán ở chợ này, mai bán ở chợ kia. Ngày nào họ cũng mua 5 tờ vé số cầu may, bất ngờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 10. Hoàn cảnh của vợ chồng cũng khó khăn, họ quyết định nhận 1,5 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Chủ nhân vui mừng vì có số tiền lớn, thời gian tới sẽ sử dụng tiền trúng số để có cuộc sống đủ đầy hơn", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Xổ số miền Nam: Lộ diện loạt vé trúng độc đắc 16 tỉ, chủ nhân là ai? - Ảnh 1.

5 tờ trúng độc đắc được đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10

ẢNH: NVCC

Một đại lý vé số khác ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận đổi 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Trà Vinh ngày 17 tháng 10 trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đại lý đổi thưởng, 3 tờ này của 3 khách khác nhau. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc cũng được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Xổ số miền Nam: Lộ diện loạt vé trúng độc đắc 16 tỉ, chủ nhân là ai? - Ảnh 2.

3 tờ trúng độc đắc được đại lý khác đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10

ẢNH: NVCC

Gần đây, một đại lý vé số ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 10 tờ có dãy số 562405 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 10 tờ vé số này là vợ chồng ở TP.HCM mua từ người bán dạo. Khách đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả một thời gian ngắn và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản.

