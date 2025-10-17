Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Xổ số Cần Thơ doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trả thưởng 2.737 tỉ đồng

Đình Tuyển - Duy Tân
17/10/2025 18:57 GMT+7

Xổ số kiến thiết Cần Thơ vừa đạt mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay, qua đó nộp ngân sách Nhà nước 1.801 tỉ đồng; đồng thời đã chi trả thưởng cho người trúng số gần 2.737 tỉ đồng.

Mỗi tuần trả thưởng gần 67 tỉ đồng cho người trúng số

Ngày 17.10, Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ (xổ số kiến thiết Cần Thơ) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo của doanh nghiệp này, trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều thách thức, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong 9 tháng qua vẫn tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục là một trong những công ty hiệu quả nhất của xổ số miền Nam.

Xổ số Cần Thơ doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trả thưởng 2.737 tỉ đồng- Ảnh 1.

9 tháng qua, Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, là một trong những công ty hiệu quả nhất của xổ số miền Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Cụ thể, doanh số phát hành Xổ số kiến thiết Cần Thơ đạt 5.360 tỉ đồng, bằng gần 113% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống tiếp tục duy trì mức tuyệt đối 100% nên doanh thu tiêu thụ cũng cán mốc 5.360 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 668 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ 2024.

Từ kết quả trên, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã nộp ngân sách nhà nước 1.615 tỉ đồng, hoàn thành 75,12% kế hoạch năm. Nếu tính luôn các khoản phải nộp khác 186 tỉ đồng thì tổng số nộp ngân sách nhà nước có doanh nghiệp này sau 9 tháng là 1.801 tỉđồng.

Xổ số Cần Thơ doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trả thưởng 2.737 tỉ đồng- Ảnh 2.

So sánh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và năm 2024 của Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho thấy các chỉ tiêu đều tăng

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Riêng về công tác trả thưởng, tính đến từ ngày 1.1.2025 đến hết ngày 14.10, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã chi trả thưởng gần 2.737 tỉ đồng. Tức bình quân mỗi tuần, doanh nghiệp này chi trả thưởng gần 67 tỉ đồng cho khách hàng trúng số.

Ngoài ra, sau 9 tháng đầu năm 2025, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã chi 24,3 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó nhiều nhất là tài trợ cho giáo dục 10 tỉ đồng, y tế 3,3 tỉ đồng và xây dựng 55 căn nhà đại đoàn kết trị giá 3,6 tỉ đồng...

"Làn gió mới" vé số cào

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ cho biết, một trong những dấu ấn nổi bật nhất của công ty này trong quý 3 năm 2025 là việc ra mắt sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm trong bối cảnh vé số truyền thống của Xổ số kiến thiết Cần Thơ; đồng thời cũng tạo thêm nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh vé số truyền thống đạt ngưỡng tiêu thụ tối đa.

Đến nay, sau 2 đợt phát hành vé số cào (đợt 1 ngày 2.9; đợt 2 ngày 8.10), Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã tung ra thị trường 8 triệu vé số cào mệnh giá 10.000 đồng (mỗi đợt 4 triệu vé, trị giá 40 tỉ đồng).

Xổ số Cần Thơ doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trả thưởng 2.737 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ báo cáo tại hội nghị

ẢNH: DUY TÂN

Tính từ ngày 2.9 đến ngày 14.10, doanh nghiệp này đã chi trả thưởng vé số cào hơn 19 tỉ đồng cho người chơi may mắn. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2025, Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ phát hành thêm một đợt vé cào nữa để nâng tổng số vé cào phát hành trong năm lên 12 triệu vé, tương đương doanh thu 120 tỉ đồng từ mảng sản phẩm mới này.

Từ nay đến cuối năm, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đặt mục tiêu đạt doanh thu tiêu thụ 7.364 tỉ đồng (vượt kế hoạch trên 260 tỉ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 793 tỉ đồng (vượt kế hoạch 45 tỉ đồng); nộp ngân sách 2.200 tỉ đồng (vượt kế hoạch 50 tỉ đồng, nếu tính luôn các khoản thuế khác là 2.450 tỉ đồng). Song song đó là tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phát triển sản phẩm xổ số cào, đáp ứng nhu cầu thị trường; duy trì sự ổn định thị trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

