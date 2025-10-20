Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: 14 tờ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 vừa lộ diện

Dương Lan - Hà Vy
20/10/2025 18:03 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng đài Cà Mau.

Anh Vũ Huỳnh, phía đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận bán trúng 14 tờ độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 213948 thuộc xổ số Cà Mau trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"14 tờ này chúng tôi bán cho nhiều người khác nhau và hiện đang chờ họ liên hệ đổi thưởng. Đại lý của tôi thường xuyên bán trúng và đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Đại Phát nói.

TP.HCM: 14 tờ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 vừa lộ diện- Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 lộ diện

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người để lại bình luận "xin vía" và mong chờ những người trúng độc đắc đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau mở thưởng xổ số hôm nay lộ diện.

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi bán trúng 140 tờ trúng giải bảy đài TP.HCM, mỗi tờ trị giá 200.000 đồng với tổng số tiền là 28 triệu đồng. Theo đó, 140 tờ có 3 số cuối là 391 mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải bảy. Trong khi đó giải độc đắc của đài TP.HCM thuộc về những tờ có dãy 261504.

TP.HCM: 14 tờ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 vừa lộ diện- Ảnh 2.

Đại lý vé số Đại Phát cho biết đang hỗ trợ đổi thưởng cho những khách trúng giải "khủng" xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 chiều nay

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng xác nhận bán trúng 14 tờ giải nhất trị giá 420 triệu đồng và 14 tờ giải khuyến khích trị giá 84 triệu đồng của xổ số Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10.

Cụ thể, 14 tờ vé giải nhất có dãy số may mắn 22687. Anh Duy cho biết người trúng là khách quen, vừa mới trúng 14 tờ vé giải an ủi trị giá 700 triệu đồng cách đây không lâu, tiếp tục trúng xổ số miền Nam.

