Đời sống Cộng đồng

Vừa xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10: Khách trúng 'khủng' 420 triệu đài Tiền Giang

Cao An Biên - Hà Vy
19/10/2025 17:07 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10, nhiều khách trúng giải 'khủng' xổ số Tiền Giang hôm nay liền lộ diện.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa xác nhận bán trúng 14 tờ giải nhất trị giá 420 triệu đồng và 14 tờ giải khuyến khích trị giá 84 triệu đồng của xổ số Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10.

Cụ thể, 14 tờ vé giải nhất có dãy số may mắn 22687. Anh Duy cho biết người trúng là khách quen, vừa mới trúng 14 tờ vé giải an ủi trị giá 700 triệu đồng cách đây không lâu, nay lại tiếp tục trúng xổ số miền Nam.

Vừa xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10: Khách trúng 'khủng' 420 triệu đài Tiền Giang- Ảnh 1.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần ngày 19 tháng 10, 14 vé trúng giải nhất xổ số Tiền Giang lộ diện

ẢNH: NVCC

Vì giải độc đắc của xổ số Tiền Giang ngày 19 tháng 10 thuộc về những tờ vé có dãy số 097059, nên 14 tờ vé có dãy 097759 do anh bán ra cho một khách cũng trúng giải khuyến khích. Đáng chú ý, 14 tờ này trúng thêm giải tám của đài Tiền Giang, khi có hai số cuối là 59.

Hiện anh Duy đang hỗ trợ đổi thưởng cho khách trúng xổ số miền Nam hôm nay. Hình ảnh những tờ vé cũng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn.

Mới đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 940509 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10, đặc biệt về các giải độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

