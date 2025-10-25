Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thăm bệnh ở TP.HCM, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam: Cả nhà đi đổi thưởng

Dương Lan - Hà Vy
25/10/2025 05:00 GMT+7

Mua vé số khi đi thăm bệnh ở TP.HCM, một gia đình bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam, rủ nhau tới đại lý lãnh tiền tỉ.

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Cư Tiền 3 ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 351331 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 23 tháng 10. Đại lý cho biết người trúng đã tới tận nơi đổi thưởng, lãnh 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.

Thăm bệnh ở TP.HCM, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam: Cả nhà đổi thưởng - Ảnh 1.

Nhiều khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 tại TP.HCM

ẢNH: NVCC

"Cả gia đình cùng đi lãnh giải. Họ đi thăm bệnh ở bệnh viện, mua vé số rồi bất ngờ trúng độc đắc. Người trúng làm công nhân. Đại lý tôi sau khi kiểm tra vé liền đổi thưởng cho khách", đại lý đổi thưởng chia sẻ.

Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh đại lý vé số Lucky ở TP.HCM đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10. Những tờ vé có dãy số 214314. Đại lý xác nhận đã đổi thưởng cho khách 2 tờ trúng độc đắc trên cùng 3 tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng/vé.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" để trúng số độc đắc.

Phía đại lý vé số Phú Vinh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 592795 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là thợ sửa xe, ông ấy mua khi thấy người bán dạo đến mời. Sau khi dò kết quả, người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Tôi mang tiền đến thấy đông anh em của ông ấy tập trung ở đó, mọi người gửi lời chúc mừng. Ông ấy nhận hết tiền mặt để chia cho anh em mỗi người một ít. Vị khách thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ có ngày trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Xem thêm bình luận