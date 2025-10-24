Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thợ sửa xe trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Cao An Biên - Hà Vy
24/10/2025 05:51 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Phía đại lý vé số Phú Vinh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 592795 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là thợ sửa xe, ông ấy mua khi thấy người bán dạo đến mời. Sau khi dò kết quả, người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Tôi mang tiền đến thấy đông anh em của ông ấy tập trung ở đó, mọi người gửi lời chúc mừng. Ông ấy nhận hết tiền mặt để chia cho anh em mỗi người một ít. Vị khách thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ có ngày trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Thợ sửa xe trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh đến tận nhà đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bản thân.

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 261504 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thưởng nhiều tờ với các dãy số 061504, 161504 cũng thuộc đài TP.HCM trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho các khách khác.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM nhận hàng chục tỉ

Trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM nhận hàng chục tỉ

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10.

Trúng lớn xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, khách tức tốc đi đổi thưởng

Cọc vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 xổ số ngày 22 tháng 10 xổ số miền Nam 22 tháng 10 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xsmn trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận