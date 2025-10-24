Thợ sửa xe trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Phía đại lý vé số Phú Vinh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 592795 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là thợ sửa xe, ông ấy mua khi thấy người bán dạo đến mời. Sau khi dò kết quả, người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Tôi mang tiền đến thấy đông anh em của ông ấy tập trung ở đó, mọi người gửi lời chúc mừng. Ông ấy nhận hết tiền mặt để chia cho anh em mỗi người một ít. Vị khách thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ có ngày trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Anh Phú Vinh đến tận nhà đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bản thân.

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 261504 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thưởng nhiều tờ với các dãy số 061504, 161504 cũng thuộc đài TP.HCM trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho các khách khác.