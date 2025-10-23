Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng lớn xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, khách tức tốc đi đổi thưởng

Cao An Biên - Hà Vy
23/10/2025 17:22 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, nhiều khách trúng giải cao các đài liền đến đại lý đổi thưởng, lấy tiền ngay.

Anh Phan Thanh Quốc Anh, đại diện đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) vừa thông báo đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải an ủi đài Tây Ninh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 751331, trúng tổng số tiền là 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 351331.

Khách trúng lớn xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10, tức tốc đi lãnh tiền - Ảnh 1.

Những tờ vé trúng giải an ủi xổ số Tây Ninh lộ diện tại Đồng Nai (Bình Phước cũ), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 năm 2025. Vị khách may mắn liền tới đại lý lấy tiền mặt về nhà

ẢNH: NVCC

"Người trúng là một khách. Khách nam, mua từ người bán dạo. Sau khi trúng số liền đến trực tiếp đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", chủ đại lý Anh Đào tiết lộ.

Trong khi đó, giải an ủi xổ số Bình Thuận cũng vừa xuất hiện tại đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM. Cụ thể, tờ vé may mắn có dãy số 914314 đã trúng 50 triệu, còn giải độc đắc đài này chiều nay thuộc về các vé có dãy số 214314.

Đại lý vé số Đại Phát xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 261504 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thưởng nhiều tờ với các dãy số 061504, 161504 cũng thuộc đài TP.HCM trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho các khách khác.

Trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM nhận hàng chục tỉ

Trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM nhận hàng chục tỉ

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10.

Cọc vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện tại TP.HCM

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10, khách TP.HCM liền đi đổi thưởng

