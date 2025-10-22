Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cọc vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện tại TP.HCM

Dương Lan - Hà Vy
22/10/2025 19:05 GMT+7

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10, cọc vé 14 tờ trúng 28 tỉ xổ số Đồng Nai lộ diện tại TP.HCM. Đại lý nào bán trúng?

Đại lý vé số Tài Lợi ở TP.HCM xác nhận chi nhánh tại phường Long Trường bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 chiều nay.

Cụ thể, cọc vé có dãy số may mắn 221174 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 10 đã mang lại may mắn cho khách. Phía đại lý xác nhận bán hết cho khách cọc vé trên và đang chờ để hỗ trợ đổi thưởng.

Cọc vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện tại TP.HCM - Ảnh 1.
Cọc vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện tại TP.HCM - Ảnh 2.

Cọc vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 10 lộ diện ở TP.HCM. Phía đại lý cho biết đang chờ khách hàng may mắn tới đổi thưởng

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Hình ảnh cọc vé trúng xổ số miền Nam đài Đồng Nai chiều nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, bên cạnh đó, cũng có người nhiệt tình "xin vía" để được trúng số độc đắc. 

Chiều 22 tháng 10, xổ số miền Nam mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Trong đó, giải độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 22 tháng 10 thuộc về những tờ vé có dãy số 592795. Còn giải độc đắc xổ số Cần Thơ ngày 22 tháng 10 là các vé có dãy số may mắn 834441.

Mới đây, đại lý vé số Lý Sang ở TP.HCM vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10. Theo đó, 2 tờ có dãy số 270075 thuộc đài Vũng Tàu trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 170075.

