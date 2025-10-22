Từ 25.10, xổ số cào TP.HCM tăng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa ra mắt cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ".

Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa ra mắt cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ". ẢNH: CAO AN BIÊN

Sự kiện được tổ chức tại công ty ở số 77 Trần Nhân Tôn, phường An Đông (TP.HCM) với sự góp mặt của ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc cùng ban lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM và đông đảo đại lý vé số.

Theo ông Trương Vĩnh Tùng, doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của xổ số cào TP.HCM là 778 tỉ đồng, đạt 119% so với cùng kỳ và đạt 108% so với kế hoạch, đạt và vượt kế hoạch trước 3 tháng.

"Với tinh thần đổi mới - hấp dẫn - bứt phá, cả hai trò chơi "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ" đã được công ty nghiên cứu và nâng cấp toàn diện về cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng, nhất là giải thưởng đặc biệt tăng từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng", Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Chiến (ảnh trái), Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chia sẻ tại sự kiện ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết loại hình xổ số cào biết kết quả ngay được công ty ra mắt hơn 6 năm nay, kể từ đầu năm 2019.

Sự thay đổi về cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay nhằm đáp ứng thị hiếu của thị trường, không chỉ mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng hơn, trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi mà còn thể hiện vị thế tiên phong của công ty trong lĩnh vực xổ số cào biết kết quả ngay tại thị trường miền Nam. Sản phẩm chính thức phát hành ra thị trường vào đúng ngày kỷ niệm 47 năm thành lập công ty (25.10.1978 - 25.10.2025).

Cách chơi xổ số cào của xổ số kiến thiết TP.HCM có gì mới?

Với trò chơi "Ô số bí ẩn", trước đây khách hàng mua 1 tờ vé cào sẽ có 4 "ô số trúng thưởng" so với 16 "ô số của bạn" (tương đương 64 cơ hội) thì nay được công ty thay đổi trên 1 tờ vé sẽ có 4 "ô số trúng thưởng" so với 20 "ô số của bạn" (tương đương 80 cơ hội). Người chơi thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí phủ cào, nếu bất kỳ số nào trong 20 ô số của bạn trùng với bất kỳ số nào trong 4 ô số trúng thưởng thì người chơi sẽ thắng số tiền tương ứng ghi bên dưới.

Hai trò chơi "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ" được nâng cấp toàn diện về cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng, đáng chú ý là giải đặc biệt tăng từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng ẢNH: CAO AN BIÊN

Một tờ vé xổ số cào dự thưởng mà trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng. Trò chơi này có 10 hạng giải thưởng, trong đó giải đặc biệt là 1 tỉ đồng.

Trong khi đó, để tham gia trò chơi "Số thần kỳ", người chơi cũng thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng, sau đó so với các số theo từng hàng giải thưởng. Nếu trùng với tất cả các số của hàng nào thì trúng thưởng giá trị tương ứng hàng số đó.

Trò chơi này được bổ sung thêm một giải khuyến khích, giải khuyến khích cho những vé sai 1 cặp số bất kỳ của giải đặc biệt. Vé trúng giải đặc biệt thì không trúng giải khuyến khích. Một tờ vé xổ số cào dự thưởng mà trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng. Loại hình này có 12 hạng giải thưởng, trong đó giải đặc biệt lên tới 1 tỉ đồng.

Ông Diệp Chí Nam, Trưởng phòng Kinh doanh công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM giải đáp với các đại lý, khách hàng về cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của xổ số cào biết kết quả ngay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hai trò chơi này đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé với tỉ lệ trả thưởng là 55% trên giá trị của một seri vé phát hành. Địa bàn phát hành ở khu vực miền Nam trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày phát hành.