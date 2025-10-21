Xổ số miền Nam: Dãy số đẹp 567567 trúng độc đắc đài TP.HCM, đổi thưởng 8 tỉ

Chủ đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có chi nhánh chính ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 567567. Sau khi kiểm tra các tờ vé, đại lý đã đổi thưởng cho khách. "Những tờ vé có dãy số này được người chơi vé số xem là dãy số đẹp. Đây cũng là dãy số khá hiếm khi trúng thưởng độc đắc", đại lý chia sẻ thêm.

Nhiều vé trúng lớn đài TP.HCM lộ diện, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 ẢNH: NVCC

Cũng theo kết quả xổ số đài TP.HCM ngày 18 tháng 10, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một đại lý ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đổi thưởng 7 tờ vé số trúng giải an ủi cho khách. Những tờ vé có dãy số 167567. Tổng giá trị giải thưởng là 350 triệu đồng.

Hình ảnh về những tờ vé số trúng giải lớn đài TP.HCM nói trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía", hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Khắc Duy, chủ đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) xác nhận bán 140 tờ trúng số trong đó có 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10. Tổng số tiền khách trúng là 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số trúng giải thuộc đài Bình Phước, có dãy số trúng độc đắc là 191567.