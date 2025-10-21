Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định

Hải Phong
Hải Phong
21/10/2025 12:32 GMT+7

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cùng đại diện của người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi giám định tờ vé số trên.

Trưa nay 21.10, anh P.V.T (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đại diện của ông P.D.L (người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách), cho biết sáng nay đã cùng ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định- Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách của ông P.D.L

ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh T., tại buổi làm việc, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: xác nhận nhân thân, thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số, lý do vì sao tờ vé số bị rách

"Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả", anh T. nói.

Trước đó, ngày 20.10, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi có văn bản gửi cho ông P.D.L (người trúng tờ vé số độc đắc 2 tỉ đồng nhưng bị rách) yêu cầu bổ sung thêm thông tin để xem xét trả thưởng. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi mời ông L. đúng 8 giờ ngày 21.10 đến tại văn phòng đại diện ở đường Chu Văn An, P.Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) để bổ sung thông tin xem xét trả thưởng.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định- Ảnh 2.

Ông P.D.L cùng tờ vé số trúng độc đắc bị rách

ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông L. chia sẻ: "Khi nhận được giấy mời của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi yêu cầu bổ sung thông tin để xem xét trả thưởng, tôi rất vui và hồi hộp. Lúc đầu, tờ vé số bị rách, tôi rất buồn và lo lắng. Đến lúc làm việc với đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, được nói là không đủ điều kiện để nhận thưởng, tôi lại buồn thêm. Nhận giấy mời này, tôi như lâng lâng, rất mừng và vui. Mong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xem xét cho tôi được nhận thưởng", ông L. bộc bạch.

Ông L. cho biết thêm, nhiều ngày qua cứ thấp thỏm không yên. Lúc tờ vé số bị rách, ông buồn và lo, sợ rằng "giấc mơ trúng thưởng" sẽ tan biến.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Sau đó, tờ vé số được thu nhận, chuyển lên công ty (đóng ở tỉnh Gia Lai).

Đến ngày 8.10, đại diện Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số, tại khoản 1 điều 31 có quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Cũng trong ngày 8.10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi, đã lập biên bản và trả lại tờ vé số trúng thưởng cho ông L.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định- Ảnh 3.

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Văn Thiêng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đã nhận được vé số trúng thưởng do ông L. nộp, nhưng tờ vé số bị rách một phần ở giữa nên công ty "đang xem xét".

Tin liên quan

Nữ chủ nhân tờ vé số độc đắc bị rách chia sẻ gì sau nửa năm đi đòi thưởng?

Nữ chủ nhân tờ vé số độc đắc bị rách chia sẻ gì sau nửa năm đi đòi thưởng?

Sau khi HĐXX buộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế phải chi trả giải độc đắc 2 tỉ đồng, chủ nhân tờ vé số trúng thưởng cảm ơn những người đã đồng hành và muốn 'chia sẻ' với những người khó khăn hơn mình.

Khám phá thêm chủ đề

Vé số công an giám định Xổ số kiến thiết Gia Lai tờ vé số bị rách Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận