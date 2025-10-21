Trưa nay 21.10, anh P.V.T (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đại diện của ông P.D.L (người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách), cho biết sáng nay đã cùng ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách của ông P.D.L ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh T., tại buổi làm việc, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: xác nhận nhân thân, thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số, lý do vì sao tờ vé số bị rách…

"Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả", anh T. nói.

Trước đó, ngày 20.10, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi có văn bản gửi cho ông P.D.L (người trúng tờ vé số độc đắc 2 tỉ đồng nhưng bị rách) yêu cầu bổ sung thêm thông tin để xem xét trả thưởng. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi mời ông L. đúng 8 giờ ngày 21.10 đến tại văn phòng đại diện ở đường Chu Văn An, P.Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) để bổ sung thông tin xem xét trả thưởng.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Chuyển công an giám định

Ông P.D.L cùng tờ vé số trúng độc đắc bị rách ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông L. chia sẻ: "Khi nhận được giấy mời của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ở Quảng Ngãi yêu cầu bổ sung thông tin để xem xét trả thưởng, tôi rất vui và hồi hộp. Lúc đầu, tờ vé số bị rách, tôi rất buồn và lo lắng. Đến lúc làm việc với đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, được nói là không đủ điều kiện để nhận thưởng, tôi lại buồn thêm. Nhận giấy mời này, tôi như lâng lâng, rất mừng và vui. Mong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xem xét cho tôi được nhận thưởng", ông L. bộc bạch.

Ông L. cho biết thêm, nhiều ngày qua cứ thấp thỏm không yên. Lúc tờ vé số bị rách, ông buồn và lo, sợ rằng "giấc mơ trúng thưởng" sẽ tan biến.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Sau đó, tờ vé số được thu nhận, chuyển lên công ty (đóng ở tỉnh Gia Lai).

Đến ngày 8.10, đại diện Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số, tại khoản 1 điều 31 có quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Cũng trong ngày 8.10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi, đã lập biên bản và trả lại tờ vé số trúng thưởng cho ông L.

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Văn Thiêng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đã nhận được vé số trúng thưởng do ông L. nộp, nhưng tờ vé số bị rách một phần ở giữa nên công ty "đang xem xét".