Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Xổ số Gia Lai 'đang xem xét' trả thưởng

Người thân của ông P.D.L (45 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ thông tin với Thanh Niên về vụ tờ vé số trúng độc đắc bị rách. Đó là tờ vé số mang ký hiệu K39-25 trúng độc đắc xổ số miền Trung ngày 26 tháng 9 đài Gia Lai nhưng ông L. không được nhận thưởng do tờ vé số bị rách một phần ở giữa.

Ông P.D.L cùng tờ vé số trúng độc đắc bị rách ẢNH: HẢI PHONG

Hôm qua 17.10, PV Thanh Niên tìm đến nhà ông P.D.L để tìm hiểu rõ chuyện không thể nhận tiền vì tờ vé số trúng độc đắc bị rách.

Ông L. kể, chiều 25.9, trên đường đi làm phụ hồ về, ông ghé một quán ăn ven đường. Trong lúc ngồi ăn, ông mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, xổ số miền Trung đài Gia Lai mở thưởng ngày 26 tháng 9, sau đó gấp tờ vé lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá.

"Trên đường về nhà thì gặp trời mưa, tôi dừng xe lại tấp vào vỉa hè rồi lấy thuốc lá ra hút thì vô tình làm rách tờ vé số ở giữa. Tôi cũng không để ý, vì nghĩ không sao. Hôm sau, tôi cùng người thân dò đài thì thấy trúng đặc biệt 2 tỉ đồng", ông L. nói.

Ngày 2.10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Sau đó, tờ vé số được thu nhận, chuyển lên công ty (đóng ở P.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Đến ngày 8.10, đại diện Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số, tại khoản 1 điều 31 có quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Không đồng ý với kết luận trên, ông L. đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé và giám định. "Nếu công ty kết luận tờ vé không hợp lệ, tôi đề nghị phải trả lời bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu xác nhận rõ ràng", ông L. nói.

Cũng trong ngày 8.10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi, đã lập biên bản và trả lại tờ vé số trúng thưởng cho ông L.

Lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai nói gì?

Hôm nay 18.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Văn Thiêng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đã nhận được vé số trúng thưởng do ông L. nộp, nhưng tờ vé số bị rách một phần ở giữa nên công ty "đang xem xét".

Tờ vé số trúng thưởng bị rách ở giữa ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Thiêng, dự kiến vào ngày 20.10, ban lãnh đạo công ty sẽ trực tiếp xuống Quảng Ngãi để làm việc với người trúng thưởng nhằm đưa ra một phương án đúng. Đồng thời, mời báo chí, công an và chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi đến theo dõi vụ việc.

Để minh bạch trong vấn đề xem xét trả thưởng khi đang có dư luận cho rằng công ty trả thưởng "có điều kiện" (tức người trúng thưởng chi lại một phần tiền cho công ty), ông Thiêng nhấn mạnh: "Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sẽ xử lý vé trúng thưởng, nhưng người nhận thưởng phải cam kết rằng công ty giải quyết đúng quy định và không tư lợi gì. Trước khi nhận thưởng, tôi sẽ yêu cầu người trúng thưởng viết cam kết rằng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả đúng theo quy định và không phải chi tiền cho ai để trả thưởng".