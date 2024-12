Sáng nay 2.12, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (viết tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã có phản hồi mới nhất với PV Thanh Niên liên quan đến việc một khách hàng trúng độc đắc 2 tỉ đồng nhưng bị từ chối không cho nhận thưởng.



Tờ vé số bị rách và vụ kiện hy hữu: Công ty xổ số sẽ trả thưởng nếu tòa tuyên đủ điều kiện

Ông Phước cho biết, vụ việc hiện đang được TAND TP.Huế thụ lý. Công ty chờ phán quyết của tòa án, nếu tòa tuyên đủ điều kiện chi trả thưởng thì công ty sẽ chấp hành bản án.

Theo ông Phước, vì vé trúng thưởng đã bị rách và mất phần rách không tìm thấy nên theo quy định sẽ từ chối trả thưởng, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

"Phía công ty cũng rất chia sẻ và mong muốn chi trả cho người trúng thưởng, nhưng quy định thì phải chấp hành, không thể làm trái", ông Phước nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.10, bà N.T.N (53 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam) mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F). Sau khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nhưng không may mắc mưa nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên bà đem 2 tờ vé số hơ lửa thì vé số bị co lại.

Trong kỳ quay mở thưởng, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, tờ vé trúng giải phụ bị co rúm, rách và nhăn nheo, không nhìn rõ chữ hơn được nhận thưởng, còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt, chỉ rách một tí ở bên phải dưới dãy số chính nhưng vẫn nguyên hình, rõ chữ nhưng không được trả thưởng.

Nguyên nhân công ty xổ số đưa ra là tờ vé số này đã bị rách, biến dạng so với ban đầu.

Có quy định xem xét trả thưởng cho vé số rách rời

Trước đó, từ ngày 22.11.2021, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từng ban hành quyết định quyết về việc trả thưởng, có nội dung về quy trình xem xét trả thưởng cho vé số bị rách rời.

Trong văn bản, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu: "Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng".

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từng ban hành quy chế xem xét trả thưởng cho vé số rách rời

Cụ thể, vé số có giá trị lĩnh thưởng từ 3 triệu đồng trở lên đều phải có đơn trình bày lý do hợp lý của khách hàng, đơn trình bày theo mẫu quy định của công ty. Nếu vé xổ số có giá trị lĩnh thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, phải có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú trên đơn trình bày. Trong trường hợp cần thiết, công ty sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Phí giám định do người sở hữu vé xổ số trúng thưởng chi trả.

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng nêu rõ việc phân cấp giải quyết vé xổ số trúng thưởng bị rách rời.

Trường hợp vé xổ số trúng thưởng giải đặc biệt (2 tỉ đồng) phải lập hội đồng để giải quyết. Thành phần hội đồng gồm chủ tịch công ty, giám đốc, các phó giám đốc, trưởng phòng phát hành trả thưởng, trưởng phòng tài vụ...