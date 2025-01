Xem nhanh 12h: Thực hư tin đồn ‘dùng mèo hoang làm thức ăn’ | Rét đậm, rét hại ở miền Bắc

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.1.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nói về mức phạt hành vi vượt đèn đỏ theo quy định mới, đại diện Cục CSGT cho biết việc thực hiện pháp luật cần dựa vào tính chất, điều kiện của mỗi quốc gia.

Nhiều người so sánh mức phạt đèn đỏ với thế giới, đại diện Cục CSGT nói gì?

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin CSGT sẽ được trích lại 85% tiền xử phạt, trong khi người dân chỉ được hưởng 10%. Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định thông tin này là không chính xác.

Cục CSGT bác thông tin 'CSGT được trích 85% tiền xử phạt, người dân chỉ 10%'

Theo dự báo, trong 2 đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 9 và 10.1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi Bắc bộ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc rét 5 độ C, Hà Nội lạnh nhất khi nào?

