Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM nhận hàng chục tỉ

Dương Lan - Hà Vy
23/10/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10.

Đại lý vé số Đại Phát xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 261504 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thưởng nhiều tờ với các dãy số 061504, 161504 cũng thuộc đài TP.HCM trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho các khách khác.

Khách TP.HCM trúng 14 tờ trúng độc đắc, hàng loạt tờ an ủi xổ số miền Nam - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc cùng các tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ trúng độc đắc là người đàn ông ở TP.HCM. Khách mua vé từ đại lý và đến đổi thưởng sau khi dò kết quả. Ông ấy nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Vì số tiền trúng lớn nên tôi không tiện hỏi dự định sử dụng tiền của họ, người đàn ông mừng rỡ, không tin một ngày trúng độc đắc hàng chục tỉ đồng", đại lý vé số Đại Phát chia sẻ.

Hình ảnh hàng loạt tờ trúng số sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người nhiệt tình "xin vía" và để lại bình luận tiếp tục mua vé số để sớm có may mắn trúng số. Dân mạng cũng chờ những chủ nhân trúng độc đắc đài Đồng Tháp, Cà Mau xổ số ngày 20 tháng 10 lộ diện.

Gần đây, anh Khắc Duy, chủ đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) xác nhận bán 140 tờ trúng số trong đó có 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10. Tổng số tiền khách trúng là 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số trúng giải thuộc đài Bình Phước, có dãy số trúng độc đắc là 191567.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
