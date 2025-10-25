Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Suýt' trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10, khách vẫn nhận thưởng lớn

Cao An Biên - Hà Vy
25/10/2025 17:54 GMT+7

14 tờ trúng xổ số TP.HCM được một khách mua vừa lộ diện sớm ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10. Đại lý 'tiếc hùi hụi' vì 'suýt' bán trúng độc đắc 28 tỉ.

Chị Trần Ngọc Diễm, đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngay khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 016955, trong khi giải độc đắc của đài này là dãy số 016855. Đại lý tiết lộ 14 tờ do một khách quen mua và đang hỗ trợ đổi thưởng.

'Suýt' trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10, khách vẫn nhận thưởng lớn - Ảnh 1.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 lộ diện sớm. Đáng chú ý, 14 tờ trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Phía đại lý cho biết đang hỗ trợ khách đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Khá tiếc vì chỉ sai khác một đơn vị mà không trúng giải độc đắc 28 tỉ. Tuy nhiên, giải khuyến khích 84 triệu cho 14 tờ vẫn là giải cao, số tiền thưởng cũng không nhỏ. Chúc mừng khách may mắn", đại lý vé số chia sẻ.

Kết quả xổ số miền Nam chiều nay còn mở thưởng thêm 3 đài khác là đài Long An với dãy số trúng độc đắc 248337, đài Bình Phước trúng độc đắc dãy số 651817 còn giải đặc biệt đài Hậu Giang thuộc về những tờ vé có dãy số 408671.

Mới đây, đại lý vé số Cư Tiền 3 ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 351331 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 23 tháng 10. Đại lý cho biết người trúng đã tới tận nơi đổi thưởng, lãnh 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.

