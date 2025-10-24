Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10: Khách TP.HCM nhận lộc lớn, trúng nguyên cây vé

Dương Lan - Hà Vy
24/10/2025 17:19 GMT+7

Một khách ở TP.HCM vừa trúng nguyên cây vé số mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10, nhận lộc lớn.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10, nhiều tờ vé trúng số lộ diện sớm. Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé 140 tờ.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 2914 trúng giải năm xổ số Trà Vinh ngày 24 tháng 10, tổng giá trị 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc đài Trà Vinh chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 941913.

Trúng nguyên cây vé xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10: Khách TP.HCM nhận lộc lớn - Ảnh 1.

Cọc vé 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 chiều nay đài Trà Vinh. Đại lý cho biết bán cho một khách quen và người này đang đến đổi thưởng. Tổng giá trị giải thưởng là 140 triệu đồng

ẢNH: NVCC

"Người trúng là khách ruột của đại lý, là nữ ngoài 40 tuổi. Chị khách mua nguyên cây vé số và bất ngờ trúng số tiền lớn chiều nay. Trúng số là lộc nên khách vui mừng, hiện đang trên đường đến đại lý đổi thưởng", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 lộ diện sớm được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người mong chờ những người trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long, xổ số Trà Vinh, xổ số Bình Dương chiều nay sớm xuất hiện.

Cách đây không lâu, đại lý trên cũng bán 140 tờ trúng 34,3 tỉ đồng cho khách. Những tờ vé thuộc đài Đà Lạt, có dãy độc đắc 270067 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8. Trong 140 tờ có 14 tờ độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức sớm nhất về xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 năm 2025 đến quý độc giả.

