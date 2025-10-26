Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cây vé số trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Nhiều khách đổi thưởng độc đắc

Cao An Biên - Hà Vy
26/10/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số có tiếng ở TP.HCM vừa bán nguyên cây vé số 140 tờ trúng 34,3 tỉ đồng xổ số miền Nam. Ngay sau đó, nhiều khách trúng độc đắc liên hệ đại lý nhận tiền.

Đại lý vé số Thanh Thảo ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM xác nhận bán trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trị giá 34,3 tỉ đồng. Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi.

TP.HCM: Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, ai vừa đổi độc đắc? - Ảnh 1.

Nguyên cây vé số trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long ngày 24 tháng 10 xuất hiện ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Những tờ vé thuộc xổ số Vĩnh Long ngày 24 tháng 10, có dãy số trúng độc đắc là 478354. Ngay sau có kết quả, nhiều khách quen của đại lý tức tốc liên hệ đổi thưởng, nhận tiền "khủng".

"Một khách nam liên hệ đổi 5 tờ trúng độc đắc 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Người này ở chợ, người bán vé số dạo là bạn hàng của tôi tới mời khách mua. Người mua hết 5 tờ còn lại của người bán vé số và bất ngờ trúng độc đắc", đại lý Thanh Thảo cho biết.

Người khách may mắn đã liên hệ đại lý tới nhà đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt. Sau đó, một khách nam khác cũng liên hệ đại lý đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Vĩnh Long, người này cũng nhận toàn bộ tiền mặt.

TP.HCM: Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, ai vừa đổi độc đắc? - Ảnh 2.
TP.HCM: Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, ai vừa đổi độc đắc? - Ảnh 3.

Nhiều khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 liền liên hệ đại lý Thanh Thảo đổi thưởng, nhận tiền mặt hàng tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng "khủng" được dân mạng chia sẻ cũng như để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn. Được biết, đại lý vé số Thanh Thảo có thâm niên kinh doanh vé số hơn 20 năm ở TP.HCM, nhiều lần bán trúng và đổi thưởng các giải cho khách.

