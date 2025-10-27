Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10: Vé trúng độc đắc đài Cà Mau về... Cần Thơ

Cao An Biên - Hà Vy
27/10/2025 19:27 GMT+7

Những tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 của đài Cà Mau vừa xuất hiện ở Cần Thơ. Người trúng số mới ngoài 20 tuổi, tiết lộ điều bất ngờ.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vừa thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Cà Mau ngay khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 206663 mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10. Vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng, nhận về số tiền khủng theo tiết lộ từ đại lý.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10: Độc đắc xổ số Cà Mau về Cần Thơ - Ảnh 1.

2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 đài Cà Mau chính thức lộ diện

ẢNH: NVCC

"Người trúng là nữ, mới ngoài 20 tuổi. Khách bình thường không mua vé số, chủ yếu là chồng chị này mua. Tuy nhiên hôm nay khách mua ủng hộ người bán dạo 2 tờ và bất ngờ trúng độc đắc. Hai vợ chồng liền mang vé đi lãnh thưởng", đại lý chia sẻ.

Cũng theo đại lý vé số Chấn Nam, người trúng nhận toàn bộ số tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản cho an tâm. Họ làm công nhân, nhận được số tiền lớn nên vô cùng mừng rỡ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Trong đó, giải độc đắc xổ số TP.HCM thuộc về những tờ vé có dãy số 586769, còn giải độc đắc đài Đồng Tháp thuộc về vé có dãy số 278861. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức xổ số miền Nam sớm nhất tới quý độc giả.

