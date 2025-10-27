Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng, xổ số cào TP.HCM có khách trúng

Cao An Biên - Dương Lan
27/10/2025 15:50 GMT+7

Từ 25.10, xổ số cào TP.HCM tăng giải đặc biệt lên 1 tỉ đồng. Những vị khách may mắn đầu tiên lộ diện.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa ra mắt cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới của loại hình xổ số cào biết kết quả ngay với hai trò chơi quen thuộc là "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ".

Xổ số cào TP.HCM vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ: Nhiều khách gặp may mắn - Ảnh 1.

Xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM được nhiều người chơi vé số quan tâm. Một khách vừa trúng giải 2 trị giá 5 triệu tại TP.HCM

ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, giải thưởng đặc biệt của hai trò chơi trên tăng từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng. Mức trả thưởng với một số giải khác cũng tăng lên đáng kể. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người chơi xổ số cào của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết ngay trong những ngày đầu bán xổ số cào của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM theo cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới, những vị khách may mắn đầu tiên đã xuất hiện.

Trong đó, có một khách vừa trúng giải 2 thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn" trị giá 5 triệu đồng. Trước đó, cơ cấu giải thưởng của "Ô số bí ẩn" cũ ở giải này là 2 triệu đồng.

"Khách hàng là nam, ngoài 40 tuổi là khách quen của đại lý thưởng mua vé số truyền thống lẫn xổ số cào. Với cơ cấu giải thưởng mới, vị khách hào hứng mua nhiều vé, trong đó có vé trúng giải 5 triệu, sau đó trúng thêm giải 4 trị giá 500.000 đồng", phía đại lý chia sẻ thêm.

Nhiều khách quan tâm

Theo đại lý Yến Trâm, những ngày qua nhiều khách quan tâm và tìm mua xổ số cào TP.HCM vì tò mò với cơ cấu giải thưởng và cách thức dự thưởng mới, nhất là giải đặc biệt 1 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ thêm những ngày qua, nhiều khách đã gặp may mắn khi trúng các giải của xổ số cào ở TP.HCM, chủ yếu nhận thưởng bằng tiền mặt.

Một đại lý vé số khác tại miền Tây cũng cho biết với việc nâng giải đặc biệt lên số tiền lớn, nhiều người cũng dành sự quan tâm tới xổ số cào bên cạnh loại hình xổ số kiến thiết truyền thống.

Xổ số cào TP.HCM vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ: Nhiều khách gặp may mắn - Ảnh 2.
Xổ số cào TP.HCM vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ: Nhiều khách gặp may mắn - Ảnh 3.

Cơ cấu giải thưởng mới của xổ số cào TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Với trò chơi "Ô số bí ẩn", trước đây khách hàng mua 1 tờ vé cào sẽ có 4 "ô số trúng thưởng" so với 16 "ô số của bạn" (tương đương 64 cơ hội) thì nay được công ty thay đổi trên 1 tờ vé sẽ có 4 "ô số trúng thưởng" so với 20 "ô số của bạn" (tương đương 80 cơ hội). Người chơi thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí phủ cào, nếu bất kỳ số nào trong 20 ô số của bạn trùng với bất kỳ số nào trong 4 ô số trúng thưởng thì người chơi sẽ thắng số tiền tương ứng ghi bên dưới.

Một tờ vé xổ số cào dự thưởng mà trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng. Trò chơi này có 10 hạng giải thưởng, trong đó giải đặc biệt là 1 tỉ đồng.

Với trò chơi "Số thần kỳ", người chơi cũng thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng, sau đó so với các số theo từng hàng giải thưởng. Nếu trùng với tất cả các số của hàng nào thì trúng thưởng giá trị tương ứng hàng số đó.

Xổ số cào TP.HCM vừa nâng giải đặc biệt lên 1 tỉ: Nhiều khách gặp may mắn - Ảnh 4.

Hai trò chơi "Ô số bí ẩn" và "Số thần kỳ" đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé với tỷ lệ trả thưởng là 55% trên giá trị của một seri vé phát hành. Địa bàn phát hành ở khu vực miền Nam trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày phát hành

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trò chơi này được bổ sung thêm một giải khuyến khích, giải khuyến khích cho những vé sai 1 cặp số bất kỳ của giải đặc biệt. Vé trúng giải đặc biệt thì không trúng giải khuyến khích. Một tờ vé xổ số cào dự thưởng mà trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng. Loại hình này có 12 hạng giải thưởng, trong đó giải đặc biệt lên tới 1 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số cào xổ số miền Nam xổ số kiến thiết tp.hcm ô số bí ẩn xổ số cào tp.hcm
