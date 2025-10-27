Hai khách trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, kể chuyện may mắn bất ngờ

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 016855 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông ở cách đại lý khoảng 60 km. Sau khi có biết trúng số, người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Ông ấy nói với tôi hôm trước vừa mua con vịt quay về cúng, không ngờ hôm sau trúng độc đắc. Người này thỉnh thoảng mua vé số, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường. Chủ nhân nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, chia cho anh em mỗi người một ít, ai cũng mừng rỡ", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

Đại lý vé số đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Theo đó, tờ có dãy số 651817 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số này là người phụ nữ, mua từ người bán dạo và đến đại lý đổi thưởng sau khi dò kết quả. Người này nhận 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh nói.

Tờ vé số đài Bình Phước trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bản thân.

Gần đây, đại lý vé số Cư Tiền 3 ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 351331 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 23 tháng 10. Đại lý cho biết người trúng đã tới tận nơi đổi thưởng, lãnh 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.