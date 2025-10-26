Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10: Khách trúng 240 triệu đài Kiên Giang

Dương Lan - Hà Vy
26/10/2025 18:13 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, nhiều khách trúng giải xổ số Kiên Giang hôm nay liền đi đổi thưởng.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) vừa xác nhận đổi thưởng 8 tờ trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10. Cụ thể, 8 tờ có 5 số cuối là 66790 thuộc đài Kiên Giang trúng giải nhất. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 536989.

"Chủ nhân của 8 tờ vé số may mắn là 3 người ở phường Rạch Giá, họ liên hệ với đại lý để đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Có người nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, người nhận qua hình thức chuyển khoản, đại lý đều đáp ứng. Đại lý của tôi cũng thường xuyên bán trúng và đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc", đại lý vé số Triều Phát cho hay.

Vừa xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10: Khách trúng 240 triệu đài Kiên Giang - Ảnh 1.

8 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10

ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 140 tờ trúng giải bảy cho khách. Theo đó, 140 tờ có 3 số cuối là 843 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng 28 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, tương tác. Nhiều người hào hứng chờ "nhả vía" may mắn và gửi lời chúc đến chủ nhân các tấm vé trúng thưởng.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Thảo ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM xác nhận bán trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trị giá 34,3 tỉ đồng. Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi. Những tờ vé thuộc xổ số Vĩnh Long có dãy số trúng độc đắc là 478354.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, đặc biệt về các giải độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

