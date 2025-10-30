Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Hàng chục tờ trúng đài An Giang lộ diện

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận bán trúng và đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số. Theo đó, 14 tờ có 5 số cuối là 11372 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 trúng giải ba trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 227911.



"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn này là người đàn ông, sau khi có kết quả liền liên hệ đại lý và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy là khách quen của đại lý, hiện tôi vẫn đang chờ những khách trúng xổ số miền Nam hôm nay đến đổi thưởng", đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

14 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Tú Uyên ở Tây Ninh (Long An cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 7 tờ có dãy số 827911 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số ngày 30 tháng 10 trúng 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

7 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Tây Ninh với dãy số 045224 và đài Bình Thuận với dãy số 222305 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận, tương tác từ dân mạng.

Gần đây, đại lý vé số Tuyết Vụ ở Lâm Đồng thông báo đổi thưởng cho khách trúng 2 tờ vé xổ số Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi tổng trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế) với dãy số may mắn 174359. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 274359.