Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10: 140 tờ trúng 420 triệu đài Bến Tre

Chị Trần Thị Ngọc Diễm, đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa bán 140 tờ trúng giải tư. Theo đó, 140 tờ có 5 số cuối là 00149 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 trúng 420 triệu đồng. Đại lý đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 450066.



140 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Tuấn Nhi ở Vĩnh Long cũng vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi xổ số ngày 28 tháng 10. Theo đó, 2 tờ có dãy số 850066 cũng thuộc đài Bến Tre trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thêm các tờ trúng giải năm, giải tám khác.

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là cặp vợ chồng vừa đến đại lý đổi thưởng sau khi dò kết quả. Họ quyết định nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, dù suýt trúng độc đắc vẫn mừng rỡ. Đại lý của tôi khá nhỏ nên thỉnh thoảng mới bán trúng và đổi thưởng vé số trúng độc đắc", đại lý vé số Tuấn Nhi nói.

2 tờ trúng an ủi và các tờ trúng giải khác được đại lý vé số Tuấn Nhi đổi thưởng ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm 2 đài khác là Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc 630243 và Bạc Liêu có dãy số trúng độc đắc là 314521. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được đại lý đăng tải lên mạng xã hội ngay sau khi đổi thưởng.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 206663, vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng, nhận về số tiền "khủng".