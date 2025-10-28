'20.000 đồng đổi 4 tỉ': Người đàn ông bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Anh Thái ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa xác nhận đổi thưởng cho một khách trúng 2 tờ vé số độc đắc đài Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 mới đây.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 351920 có tổng giá trị giải thưởng là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Vị khách trúng số đã nhanh chóng liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt.

2 tờ vé số may mắn giúp vị khách trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"Vị khách là nam, là khách quen của đại lý. Người này tới đại lý đổi thưởng. Sau khi kiểm tra vé số, chúng tôi nhanh chóng hỗ trợ khách đổi thưởng. Khách kể mua vé số từ người bán dạo và gặp may mắn", phía đại lý chia sẻ.

Trong khi đó chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh cũng xác nhận đổi thưởng cho khách 3 tờ vé số độc đắc đài Tiền Giang, cũng với dãy số may mắn 351920.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân có thể trúng số "20.000 đồng đổi lấy 4 tỉ".

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 016855 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông ở cách đại lý khoảng 60 km. Sau khi có biết trúng số, người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Người này thỉnh thoảng mua vé số, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường. Chủ nhân nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, chia cho anh em mỗi người một ít, ai cũng mừng rỡ", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.