Đời sống Cộng đồng

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ

Dương Lan - Hà Vy
29/10/2025 05:00 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, nhiều đại lý vé số đổi thưởng hàng chục tỉ cho chủ nhân trúng độc đắc.

Đại lý vé số Thanh Long ở Đồng Tháp xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 536989 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. 2 tờ đại lý này đổi có dãy số 351920 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 10 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông. Khách mua từ người bán dạo sau khi biết trúng độc đắc nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt vì không xài thẻ ngân hàng, gia đình khá khó khăn. Ông ấy làm bốc vác, lúc 15 giờ 30 lấy 20.000 đồng mua 2 tờ vé số có 2 số cuối là 20, không ngờ trúng độc đắc. Người này sẽ gửi tiền vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm và lấy vốn buôn bán vì nhà ở gần chợ", đại lý vé số Thanh Vũ nói.

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ - Ảnh 2.

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam được đại lý Thanh Vũ đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng chủ nhân, bình luận sẽ tiếp tục mua vé số để có cơ hội trúng.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 016855 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hai khách trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, kể chuyện may mắn bất ngờ

Hai khách trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, kể chuyện may mắn bất ngờ

Hai đại lý ở Tây Ninh và Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10, tổng cộng hơn 6 tỉ đồng tiền mặt.

Xổ số miền Nam đề xuất phát hành vé 20.000 đồng, giải đặc biệt 4,5 tỉ: Đại lý nói gì?

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10: Khách trúng 240 triệu đài Kiên Giang

Xem thêm bình luận