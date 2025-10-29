Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giải khủng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 'nổ' ở Cần Thơ, Lâm Đồng

Cao An Biên - Hà Vy
29/10/2025 19:40 GMT+7

Nhiều khách trúng lớn xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 vừa lộ diện ở Cần Thơ, Lâm Đồng, lập tức ghé đại lý đổi thưởng.

Đại lý vé số Tuyết Vụ ở Lâm Đồng vừa thông báo đổi thưởng cho khách trúng 2 tờ vé xổ số Sóc Trăng ngay khi mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi tổng trị giá 100 triệu đồng (chưa tính thuế) với dãy số may mắn 174359. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 274359.

Giải khủng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 'nổ' ở Cần Thơ, Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 vừa xuất hiện, được đại lý ở Cần Thơ, Lâm Đồng đổi thưởng. Nhiều người cũng mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc các đài hôm nay lộ diện

ẢNH: NVCC

"Khách trúng là nam, ngoài 30 tuổi, mua vé số từ người bán dạo rồi bất ngờ trúng giải cao. Vị khách vừa tới đại lý của chúng tôi đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý tiết lộ.

Ngay lúc này, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một đại lý vé số ở Cần Thơ đổi thưởng 8 tờ vé số trúng an ủi trị giá 400 triệu đồng của xổ số Cần Thơ ngày 29 tháng 10. Những tờ vé có dãy số 434611, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những vé có số 634611.

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 hôm nay cũng mở thưởng đài Sóc Trăng với dãy số độc đắc là 274359. Dân mạng chúc mừng những người trúng xổ số hôm nay lộ diện sớm, cũng có người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé trúng độc đắc.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam tới quý độc giả.

