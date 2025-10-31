Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 630243 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở phường Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi biết kết quả, người này liên hệ với tôi và nhờ đến nhà đổi thưởng. Ban đầu khách muốn nhận tiền qua chuyển khoản nhưng tôi không có sẵn nên nói trả bằng tiền mặt, khách vui vẻ chấp thuận. Người này không thường xuyên chơi vé số, thỉnh thoảng mua cho vui. Vì căn nhà đang ở quá cũ nên bà ấy dự định sẽ lấy tiền trúng số sửa nhà, trang trải cuộc sống", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

2 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 10 được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn và hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc đài Cà Mau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 mới đây.

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 206663 mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10. Vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng một mình, nhận về 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.