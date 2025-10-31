Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà

Dương Lan - Hà Vy
31/10/2025 05:00 GMT+7

Người phụ nữ nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt sau khi trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 630243 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở phường Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi biết kết quả, người này liên hệ với tôi và nhờ đến nhà đổi thưởng. Ban đầu khách muốn nhận tiền qua chuyển khoản nhưng tôi không có sẵn nên nói trả bằng tiền mặt, khách vui vẻ chấp thuận. Người này không thường xuyên chơi vé số, thỉnh thoảng mua cho vui. Vì căn nhà đang ở quá cũ nên bà ấy dự định sẽ lấy tiền trúng số sửa nhà, trang trải cuộc sống", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 10 được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn và hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc đài Cà Mau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 mới đây.

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 206663 mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10. Vị khách may mắn vừa tới đại lý đổi thưởng một mình, nhận về 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) qua hình thức chuyển khoản.

Tin liên quan

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, nhiều đại lý vé số đổi thưởng hàng chục tỉ cho chủ nhân trúng độc đắc.

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10: 140 tờ trúng 420 triệu đài Bến Tre

Giải khủng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 'nổ' ở Cần Thơ, Lâm Đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 xổ số ngày 28 tháng 10 xổ số vũng tàu ngày 28 tháng 10 xổ số miền Nam hôm nay trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận