Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM tiếp tục 'nổ' 28 tỉ giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11

Cao An Biên - Dương Lan
02/11/2025 17:56 GMT+7

14 vé trúng giải độc đắc 28 tỉ và hàng loạt vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 đài Tiền Giang vừa 'nổ' tại TP.HCM. Đại lý bán trúng gây bất ngờ.

Anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM vừa thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và hàng loạt vé trúng an ủi đài Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2 tháng 11. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc được bán cho nhiều khách khác nhau tại một chi nhánh của đại lý và hiện anh đang chờ khách tới đổi thưởng.

28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 'nổ' ở… TP.HCM - Ảnh 1.
28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 'nổ' ở… TP.HCM - Ảnh 2.

Những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2 tháng 11 trúng độc đắc 28 tỉ

ẢNH: NVCC

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách đây chỉ vài ngày, đại lý của anh Vũ Huỳnh cũng vừa bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10. Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc có dãy số 930283.

Hình ảnh những tờ trúng giải khủng xổ số ngày 2 tháng 11 lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như để lại bình luận hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 năm 2025 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang. Trong đó, giải độc đắc xổ số Kiên Giang thuộc về những tờ vé có dãy số 145989 và đài Đà Lạt là những vé có dãy số 685624.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng về hưu lấy tiền dưỡng già

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng về hưu lấy tiền dưỡng già

Vợ chồng về hưu ở Cần Thơ vừa đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10, mừng rỡ không nói nên lời.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ... bỏ 6 tỉ vào balo mang về

Độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10: Vé trúng đài Vĩnh Long về... TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 xổ số ngày 2 tháng 11 xổ số miền nam 24 xổ số tiền giang ngày 2 tháng 11 xổ số kiên giang ngày 2 tháng 11 xổ số miền trung, xổ số miền bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận