TP.HCM tiếp tục 'nổ' 28 tỉ giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11

Anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM vừa thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và hàng loạt vé trúng an ủi đài Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2 tháng 11. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc được bán cho nhiều khách khác nhau tại một chi nhánh của đại lý và hiện anh đang chờ khách tới đổi thưởng.

Những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2 tháng 11 trúng độc đắc 28 tỉ ẢNH: NVCC

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách đây chỉ vài ngày, đại lý của anh Vũ Huỳnh cũng vừa bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10. Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc có dãy số 930283.

Hình ảnh những tờ trúng giải khủng xổ số ngày 2 tháng 11 lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như để lại bình luận hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 năm 2025 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang. Trong đó, giải độc đắc xổ số Kiên Giang thuộc về những tờ vé có dãy số 145989 và đài Đà Lạt là những vé có dãy số 685624.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.