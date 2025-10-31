Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10: Vé trúng đài Vĩnh Long về... TP.HCM

Cao An Biên - Hà Vy
31/10/2025 20:30 GMT+7

Một đại lý ở TP.HCM vừa thông báo bán trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10.

Anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM vừa thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long ngày 31 tháng 10 có dãy số 930283. Đại lý cho biết đã bán cho nhiều khách ở TP.HCM và đang chờ những người may mắn liên hệ đổi thưởng.

Độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10: Vé trúng đài Vĩnh Long về... TP.HCM- Ảnh 1.
Độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10: Vé trúng đài Vĩnh Long về... TP.HCM- Ảnh 2.

Những tờ vé trúng lớn xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 của đài Vĩnh Long vừa lộ diện ở TP.HCM 

ẢNH: NVCC

"Nguyên cây vé 140 tờ được đại lý chúng tôi phân phối cho nhiều bạn hàng mỗi nơi 28 tờ, trong đó có một đại lý bán trúng 14 tờ độc đắc và 14 tờ an ủi, các đại lý còn lại cũng bán trúng hàng loạt tờ vé giải an ủi", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Cũng theo lời chủ đại lý, hiện có nhiều khách đã liên hệ đổi thưởng giải an ủi. Hình ảnh những tờ vé số trúng đài Vĩnh Long được dân mạng chia sẻ. Nhiều người tò mò về danh tính chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người hy vọng bản thân được trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 năm 2025 mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Trong đó, giải độc đắc đài Bình Dương thuộc về những tờ vé có dãy số 553465, còn giải độc đắc đài Trà Vinh là những tờ vé có số 342489.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 tới quý độc giả.

