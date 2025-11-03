Hy hữu: Cọc vé số dãy 123456 trúng xổ số miền Nam, ai cũng bất ngờ

Chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận vừa bán trúng cọc vé 140 tờ của đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 mới đây.

Cụ thể, những tờ này trúng giải sáu, khi có 4 số cuối là 3456, tổng trị giá 56 triệu đồng. Đáng chú ý, 14 tờ trong cọc vé trên có dãy số 123456 cũng trúng giải thưởng này.

14 tờ vé số có dãy 123456 trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 ẢNH: NVCC

"Người trúng 140 tờ là khách quen của tôi. Khách là nam, tuổi trung niên. Tôi đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách thông qua hình thức chuyển khoản. Kinh doanh vé số gần 4 năm nay, với tôi việc tờ vé số có dãy 123456 trúng là chuyện hy hữu. Nhiều khách mua tờ vé dãy số này chỉ để sưu tầm vì số độc lạ, không ai nghĩ sẽ trúng", chị Thùy Dương chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú vì dãy số trúng hiếm gặp. Cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10. Theo đó, 3 tờ có dãy số 450066 thuộc đài Bến Tre trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số này vợ chồng giáo viên về hưu thỉnh thoảng mua vé số, không ngờ trúng độc đắc. Họ liên hệ và đến đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Để đảm bảo an toàn, vợ chồng gửi tiền vào ngân hàng để dưỡng già. Họ mừng rỡ vì không ngờ có khoản tiền lớn khi mua vé số, nhân viên đại lý vé số gửi lời chúc đến cặp vợ chồng", đại lý vé số Mai Trang nói.