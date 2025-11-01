Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11: Đại lý Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ

Cao An Biên - Dương Lan
01/11/2025 17:44 GMT+7

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam 1 tháng 11.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 539631 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 425632, đài Long An với dãy số 313631 và đài Hậu Giang với dãy số 495851 trúng độc đắc.

"Chủ nhân của 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 1 tháng 11 là người đàn ông. Ông ấy đã liên hệ với đại lý, chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trúng số sau khi dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay", đại lý vé số Lan Hùng Tú cho hay.

Giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11: Đại lý Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ - Ảnh 1.

3 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam 1 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước được dân mạng chia sẻ. Nhiều người tò mò về danh tính chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long ngày 31 tháng 10 có dãy số 930283. Đại lý cho biết đã bán cho nhiều khách ở TP.HCM và chờ những người may mắn liên hệ đổi thưởng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 tới quý độc giả.

Tin liên quan

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền sửa nhà

Người phụ nữ nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt sau khi trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Hàng chục tờ trúng đài An Giang lộ diện

Khách trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, đại lý đổi thưởng hàng chục tỉ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 xổ số ngày 1 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay Xổ số miền Nam thứ bảy kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận