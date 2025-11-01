Giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11: Đại lý Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 539631 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 425632, đài Long An với dãy số 313631 và đài Hậu Giang với dãy số 495851 trúng độc đắc.



"Chủ nhân của 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 1 tháng 11 là người đàn ông. Ông ấy đã liên hệ với đại lý, chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trúng số sau khi dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay", đại lý vé số Lan Hùng Tú cho hay.

3 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam 1 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước được dân mạng chia sẻ. Nhiều người tò mò về danh tính chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc xổ số Vĩnh Long ngày 31 tháng 10 có dãy số 930283. Đại lý cho biết đã bán cho nhiều khách ở TP.HCM và chờ những người may mắn liên hệ đổi thưởng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 tới quý độc giả.