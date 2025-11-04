Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mua vé 1 tuần mà quên dò xổ số miền Nam, người phụ nữ thành 'tỉ phú'

Dương Lan - Cao An Biên
04/11/2025 05:00 GMT+7

Người phụ nữ ở Vĩnh Long mua vé số rồi quên dò kết quả, 1 tuần sau mới bất ngờ phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 liền nhờ đại lý đổi thưởng.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 651817 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Người này đi chợ thấy người bán dạo mời mua nên mua 1 tờ ủng hộ, không mua thường xuyên. Sau khi mua xong, bà ấy bỏ trong túi rồi quên dò, không nghĩ trúng số. Sau 1 tuần người này mới nhớ ra tờ vé số, lấy ra dò kết quả và phát hiện trúng độc đắc. Gia đình đã gọi điện cho tôi và nhờ đến nhà đổi thưởng, bất ngờ có tiền tỉ. Chủ nhận quyết định nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Xổ số miền Nam: Thành 'tỉ phú' nhờ tờ vé... mua 1 tuần quên dò - Ảnh 1.

Tờ vé số mua rồi quên dò của người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Phước Danh cũng mới đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách khác. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 342489 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là người phụ nữ ở An Giang (Kiên Giang cũ). Sau khi phát hiện trúng độc đắc chủ nhân cùng 6 người thân đến đại lý đổi thưởng. 7 người nhận tiền trúng số sau đó di chuyển đến lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng của đồng bào Khmer Trà Vinh cũ) vui chơi", đại lý vé số Phước Danh nói.

Xổ số miền Nam: Thành 'tỉ phú' nhờ tờ vé... mua 1 tuần quên dò - Ảnh 2.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10

ẢNH: NVCC

Gần đây, chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận vừa bán trúng cọc vé 140 tờ của đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11.

Cụ thể, những tờ này trúng giải sáu, khi có 4 số cuối là 3456, tổng trị giá 56 triệu đồng. Đáng chú ý, 14 tờ trong cọc vé trên có dãy số 123456 cũng trúng giải thưởng này.

